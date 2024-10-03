Россия готовится выдать кредиты на сумму более 1,5 трлн рублей ($16,2 млрд) «дружественным странам» в течение следующих трех лет. Эта сумма заложена в бюджете РФ на 2025-2027 годы.

Выдача займов, как следует из пояснительной записки к бюджету, направлена на поддержание экономических связей с партнерами РФ. Кроме того, она поможет «дружественным» государствам выполнить обязательства перед Москвой по межправительственным соглашениям и будет содействовать экспорту в страны, где российские товары сохраняют конкурентоспособность.

В конце сентября Владимир Путин разрешил некоторым государствам не возвращать $600 млн по ранее предоставленным межгосударственным кредитам. Однако российские власти не раскрывают информацию о заемщиках и их задолженности. «Дружественными» российский МИД называет страны, которые не ввели санкции против России.

По данным Всемирного банка, к концу 2022 года общий долг иностранных государств перед Россией составил около $28,9 млрд. Крупнейшие должники — Беларусь ($8,2 млрд), Бангладеш ($5,9 млрд), Индия ($3,8 млрд), Египет ($1,8 млрд) и Вьетнам ($1,4 млрд).

В июне Счетная палата сообщила, что в этом году Россия намерена предоставить 500 млрд рублей в виде кредитов другим государствам — это на 30% больше, чем в 2023 году.

Согласно заключению ведомства, обновленный бюджет включает долгосрочные инвестиции в экономику партнеров, совместные инфраструктурные проекты и кредиты на закупку отечественной продукции. Эксперты полагают, что такие вложения укрепят позиции России на международной арене и обеспечат стабильные поступления в бюджет. Однако как на деле это отразится на внешней политике стран — вопрос спорный.

Общие расходы федерального бюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 37,2 трлн рублей. То есть межгосударственные займы составят примерно 1,3% от этого объема.