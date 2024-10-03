РФ решительно отвергла возможность ядерных переговоров с США, ссылаясь на позицию Вашингтона по расширению НАТО как на серьезное препятствие, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула бесполезность диалога без учета основных интересов Москвы.
«Расширение НАТО на постсоветском пространстве представляет угрозы для нашей коллективной безопасности», — заявила Захарова.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также уточнил, что Москва не будет обсуждать подписание нового договора о ядерном оружии с США, который заменил бы действующее соглашение СНВ. Срок его действия истекает в 2026 году. Песков утверждает, что любое будущее соглашение должно охватывать более широкий круг стран, в частности, партнеров США в Европе — Францию, Британию и Германию.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил об изменении ядерной стратегии России. Он предположил, что атаки со стороны неядерных государств, особенно поддерживаемых ядерными державами (имеются в виду страны НАТО, в которых США разместили ядерные боеголовки — Германия, Польша), могут рассматриваться как совместная агрессия. По словам Путина, это потенциально оправдывает использование российского ядерного оружия.
Это заявление соответствует последним тенденциям в Украине — Киев стремится использовать дальнобойные западные ракеты против российских военных целей. Вашингтон, по последним данным, готов разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, но с использованием оружия не из США — из Британии или Франции.
Украинские чиновники, включая главу офиса президента Владимира Зеленского, охарактеризовали угрозы России как просто «ядерный шантаж», тактику, направленную на снижение международной поддержки Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил риторику Путина об изменении ядерной доктрины как «совершенно безответственную», в то время как Китай призвал к осторожности, и, по сообщениям западных СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин посоветовал российскому руководству воздержаться от использования ядерного оружия.