РФ решительно отвергла возможность ядерных переговоров с США, ссылаясь на позицию Вашингтона по расширению НАТО как на серьезное препятствие, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула бесполезность диалога без учета основных интересов Москвы.

«‎Расширение НАТО на постсоветском пространстве представляет угрозы для нашей коллективной безопасности‎», — заявила Захарова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также уточнил, что Москва не будет обсуждать подписание нового договора о ядерном оружии с США, который заменил бы действующее соглашение СНВ. Срок его действия истекает в 2026 году. Песков утверждает, что любое будущее соглашение должно охватывать более широкий круг стран, в частности, партнеров США в Европе — Францию, Британию и Германию.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил об изменении ядерной стратегии России. Он предположил, что атаки со стороны неядерных государств, особенно поддерживаемых ядерными державами (имеются в виду страны НАТО, в которых США разместили ядерные боеголовки — Германия, Польша), могут рассматриваться как совместная агрессия. По словам Путина, это потенциально оправдывает использование российского ядерного оружия.

Это заявление соответствует последним тенденциям в Украине — Киев стремится использовать дальнобойные западные ракеты против российских военных целей. Вашингтон, по последним данным, готов разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, но с использованием оружия не из США — из Британии или Франции.

Украинские чиновники, включая главу офиса президента Владимира Зеленского, охарактеризовали угрозы России как просто «‎ядерный шантаж», тактику, направленную на снижение международной поддержки Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил риторику Путина об изменении ядерной доктрины как «‎совершенно безответственную»‎, в то время как Китай призвал к осторожности, и, по сообщениям западных СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин посоветовал российскому руководству воздержаться от использования ядерного оружия.