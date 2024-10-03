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Сотрудник ГУР пытался вернуть ребенка из России
ФСБ заявила о задержании агентов ГУР, которые якобы пытались пересечь границу с Литвой и вывезти ребенка сотрудника украинской разведки из Калининградской области
Сотрудник ГУР пытался вернуть ребенка из России
Фото: ЦОС ФСБ РФ / Others
3 октября 2024 г.

ФСБ России заявила о задержании группы агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), которые, по версии российских спецслужб, пытались проникнуть на территорию России из Литвы и вывезти из Калининградской области несовершеннолетнего ребенка. Ребенок является сыном одного из сотрудников ГУР.

По информации ФСБ, украинские агенты якобы собирали данные о безопасности границы между Россией и Литвой, чтобы в дальнейшем использовать их для нелегальной заброски агентуры. После сбора информации агенты, по версии российских властей, попытались пересечь границу, но были задержаны.

ФСБ также утверждает, что сопутствующей целью операции было «похищение и перемещение через границу ребенка».

Имена задержанных не разглашаются, но в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова ранее сообщила, что по разным данным, в Россию принудительно вывезено более 121 тыс. детей. Среди них есть как дети-сироты, так и дети, имеющие родителей. По ее словам, часть детей была вывезена из оккупированного Мариуполя в Донецк, а затем в направлении Таганрога.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвиняя его в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выписан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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