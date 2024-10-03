Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» сообщил, что в Кыргызстане проживают около шести долларовых миллиардеров и 200 миллионеров, значительная часть средств которых хранится в офшорах. По его словам, несмотря на принятый закон о легализации преступных доходов, не все из них воспользовались возможностью вернуть капиталы на родину.

«Есть те, кто приносит частично и вкладывает деньги в строительную индустрию. Я бы им сказал: «Не бойтесь приносить [деньги], участвуйте в проектах». Мы готовы поддерживать проекты, которые принесут пользу экономике и государству, не разделяя [инициаторов] на сторонников и оппозицию» — заявил Жапаров.

Он подчеркнул, что государство готово содействовать тем, кто готов инвестировать в развитие страны.

В феврале 2024 года президент уже обращался к «обеспеченным гражданам» с призывом воспользоваться законом о легализации имущества и средств, хранящихся за рубежом, заверив, что государство гарантирует полную сохранность капитала.

В качестве примера Жапаров рассказал, что сам легализовал имущество на сумму 20 млн долларов. Он отметил, что узаконил здание в Бишкеке, которое строилось с 2005 по 2010 год.

Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» президент подписал в июне 2023 года. Власти объясняли, что его цель — привлечение имущества и доходов в легальный оборот через создание правового механизма для добровольного декларирования активов.

В 2024 году Жогорку Кенеш одобрил поправки, продлевающие срок легализации активов до конца года.