Заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс сообщила, что более 128 тыс. человек пересекли границу с Сирией, спасаясь от израильских атак на Ливан.

В соцсети Х она отметила, что усиливающееся насилие в Ливане усугубляет положение жителей страны, которые и так находятся в трудной ситуации. По ее словам, потребности населения продолжают расти с каждым днем.

С 23 сентября Израиль наносит массированные авиаудары по целям в Ливане, которые он называет военными объектами «‎Хезболлы». В результате двух недель израильских атак по Ливану погибли более 1928 человек, 9290 получили ранения.

В результате израильских атак были убиты руководители «‎Хезболлы», в том числе ее лидер Хасан Насралла, руководивший движением 34 года.

Вторжение Израиля в Ливан знаменует собой четвертый случай, когда израильские солдаты открыто вошли на ливанскую территорию за почти 50 лет, и первый с момента 34-дневной войны Израиля в стране в 2006 году.

За последние несколько дней израильские войска заложили основу для того, что они назвали «ограниченной наземной операцией», усилив авиаудары, в результате которых погибли сотни людей.

Международное сообщество предупредило, что израильские атаки в Ливане могут перерасти в затяжную и более широкую региональную войну с вовлечением Ирана и всех союзных Тегерану региональных ополчений. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 180 ракет.