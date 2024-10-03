Больше 130 погибших и около тысячи пропавших без вести после урагана «Хелен»

Ураган «Хелен» ударил по юго-востоку США и вызвал масштабные разрушения. В общей сложности погибли не менее 130 человек, около тысячи людей считаются пропавшими без вести. Катаклизм привел к разрушениям, отключениям электричества, проблемам со связью и затоплениям большого количества дорог, трасс и магистралей. Некоторые города оказались отрезанными от мира. #США #СевернаяКаролина #Каролина #ЮжнаяКаролина #штаты #ураган #Хелен #катаклизм #пострадавшие