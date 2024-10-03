Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет приостанавливать уголовное производство на стадии суда в отношении лиц, призванных на военную службу или заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Теперь подсудимые смогут подписать контракт с армией на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поправки касаются также тех, чьи приговоры еще не вступили в силу — например, если судебное решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. Это дает возможность подсудимым, которым грозит осуждение, избежать приговора путем заключения контракта на военную службу.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали активно вербовать заключенных из колоний для участия в боевых действиях. Первоначально этим занималась частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», а с весны 2023 года вербовка перешла в руки Министерства обороны РФ. Помимо осужденных, на контрактную службу начали приглашать и тех, кто находится под следствием.

Согласно данным, опубликованным изданием «Важные истории», российские власти планируют завербовать не менее 20 тыс. подсудимых, находящихся в СИЗО, для участия в войне против Украины. По словам источников издания, сотрудники следственных изоляторов и военные уже начали готовить информацию о числе подсудимых, годных к военной службе. Предполагается, что около 40% из примерно 60 тыс. подсудимых подпишут контракт.