В юго-восточной турецкой провинции Мардин начались реставрационные работы в районе Дереичи, известном своим культурным и религиозным разнообразием. Проект, инициированный Министерством культуры и туризма Турции совместно с местными властями, направлен на повышение туристической привлекательности района и сохранение его исторического наследия.

Дереичи, расположенный в округе Савур, славится своей уникальной архитектурой и живописными пейзажами. Ранее здесь снимались многочисленные телешоу и музыкальные клипы.

Мэр Савура Энгин Угур Хамиди отметил уникальность района. «Это особый пример христианской общины, где есть церкви трех различных конфессий, а также три монастыря и мечеть. Мусульмане также жили здесь тысячелетиями. Мы все жили вместе без какой-либо дискриминации», — рассказал он.

В настоящее время в районе ведутся работы по освещению, а также планируется восстановление всех исторических зданий, включая протестантскую и католическую церкви.

Хамиди выразил уверенность, что после реставрации Дереичи станет одним из самых живописных курортных городков не только в регионе, но и во всей Турции. Он также сообщил о планах по строительству ресторанов, кафе и бутик-отелей в районе.

Староста квартала Сами Дал поддержал амбициозные инициативы. «Это единственная сохранившаяся деревня в районе Савур. Здесь было снято множество фильмов, телешоу и музыкальных клипов. Именно поэтому она привлекает так много людей», — сказал он.

Дал выразил надежду, что развитие туризма в этом месте принесет как культурные, так и экономические результаты в будущем, что, в свою очередь, вызовет еще больший интерес к району.