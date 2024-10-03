Во вторник китайский корабль «Мэйшань» прибыл в Арктическое море для участия в первом совместном патрулировании с российскими силами, сообщает китайское государственное телевидение. Это событие приурочено к 75-летию Китайской Народной Республики и юбилею дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Учения стали продолжением совместных патрулей, которые два государства начали в северной части Тихого океана 21 сентября. Арктические маршруты становятся все более востребованными благодаря таянию ледников, что делает их привлекательной альтернативой для торговли.

Однако несмотря на сокращенную длину маршрутов, они остаются сложными и требуют использования ледоколов для прохождения вдоль северного побережья России.

Сотрудничество Китая и России в Арктике усиливается на фоне санкций Запада против России. Москва стремится расширить экспорт нефти и газа в Китай, а Пекин, в свою очередь, ищет новые морские пути, чтобы снизить зависимость от Малаккского пролива в Юго-Восточной Азии.

С начала года российские экспортеры сталкиваются с серьезными проблемами при трансграничных расчетах, в первую очередь с Китаем. Санкционное давление со стороны США делает торговлю все более непредсказуемой. Как сообщает Bloomberg, многие российские компании описывают текущие операции как «азартную игру», так как платежи все чаще замораживаются или задерживаются.

По некоторым данным, доля возврата платежей уже достигает 80%. Reuters также сообщало о подготовке России и Китая к использованию бартерных схем в связи с трудностями в осуществлении финансовых транзакций через обычные банковские каналы.