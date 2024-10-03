Ливанская армия впервые почти за год ответила на израильский обстрел после того, как в четверг израильским огнем был убит ливанский солдат. Это событие ознаменовало новую эскалацию напряженности на ливано-израильской границе.

«Солдат был убит после того, как израильский противник обстрелял армейский пост в районе Бинт-Джбейль на юге, и персонал поста ответил на источники огня», — говорится в заявлении ливанской армии.

Военный представитель Ливана сообщил AFP, что это был первый ответ на израильский огонь с прошлого октября, поскольку пост был «напрямую» атакован.

В тот же день израильская армия заявила об устранении 15 членов «Хезболлы» в результате авиаудара по муниципальному зданию в Бинт-Джбейле, утверждая, что там хранилось оружие. Израиль также сообщил о нанесении ударов примерно по 200 целям «Хезболлы» в Ливане.

«Хезболла», в свою очередь, заявила об обстреле ракетами мест дислокации израильских солдат в поселениях Саса и Шумера на севере Израиля.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с начала массированных израильских авиаударов 23 сентября погибло более 1100 человек. Всего с начала конфликта, согласно информации ливанских властей, было убито по меньшей мере 1928 человек, более 9200 ранено и 1,2 млн перемещено.

Международное сообщество выражает обеспокоенность тем, что эскалация в Ливане может привести к расширению конфликта в Газе до масштабов региональной войны. Этот новый виток напряженности происходит на фоне продолжающейся израильской операции в секторе Газа, где, по последним данным, погибло почти 41 800 человек, преимущественно женщин и детей.