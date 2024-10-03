ФСБ задержала «сотрудников» ГУР, пытавшихся вывезти ребенка

ФСБ опубликовала кадры задержания нескольких сотрудников Главного управления разведки Украины на российско-литовской границе. Согласно версии ФСБ, они пытались незаконно пересечь границу, чтобы вывезти мальчика, чей отец работает в этом же управлении. Кроме того, задержанные якобы собирали данные о безопасности границы между Литвой и Россией для «для возможной последующей нелегальной заброски агентуры». #украина #россия #гур