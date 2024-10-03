Эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани заявил в четверг, что кризис на Ближнем Востоке — это «коллективный геноцид» и что его страна всегда предупреждала о «безнаказанности» Израиля.

«Стало совершенно ясно, что происходящее — это геноцид, в дополнение к превращению сектора Газа в зону, непригодную для проживания людей, в рамках подготовки к перемещению», — сказал он в ходе саммита Asia Cooperation Dialogue в Дохе.

Катарский эмир также осудил воздушные удары и военные операции Израиля «против братской Ливанской Республики».

Более 41 тыс. жителей Газы были убиты во время израильского нападения, согласно данным местного Минздрава.

Международный суд ООН пришел к выводу, что действия Израиля в секторе Газа могут быть приравнены к геноциду, и предписал меры, в которых обязал Израиль избегать любых действий, противоречащих Конвенции о геноциде 1948 года.

На этой неделе израильские военные начали наземное вторжение в Ливан против группировки «Хезболла», с которой Израиль обменивался трансграничными обстрелами после начала войны в Газе в октябре 2023 года.