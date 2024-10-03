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Израиль убил 28 медиков в Ливане за последние сутки
Глава ВОЗ заявил, что 28 медицинских работников погибли в Ливане за последние 24 часа, а в системе здравоохранения наблюдается неготовность к «непрерывному медицинскому обслуживанию»
Израиль убил 28 медиков в Ливане за последние сутки
Бейрут 3 октября, 2024 года / Фото: Reuters / Others
3 октября 2024 г.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил в четверг, что 28 медицинских работников погибли в Ливане только за последние сутки.

Тем временем Израиль продолжает свое наземное вторжение в страну и наносит авиаудары по южным границам Ливана, а также пригородам и районам Бейрута.

«[Помимо этого] многие медицинские работники не выходят на смены и покинули районы, где они работают, из-за бомбардировок», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на онлайн-брифинге для прессы.

«Это серьезно ограничивает возможности по оказанию помощи при массовых травмах и обеспечению непрерывного медицинского обслуживания», — сказал он.

ВОЗ не сможет доставить в пятницу запланированную крупную партию травматологических и медицинских принадлежностей в страну из-за ограничений на полеты, добавил он.

В результате израильских ударов за последние две недели в Ливане погибло более 1000 человек, почти четверть из них — женщины и дети, сообщает местный Минздрав.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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