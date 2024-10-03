Министр иностранных дел Украины заявил, что провел в Польше переговоры, которые могут «окончательно разрешить» спор об эксгумации поляков, убитых украинцами во время Второй мировой войны. Глава украинского МИД Андрей Сибига написал об этом в Facebook после переговоров в среду.

Ключевой вопрос, как поступить с останками жертв Волынской трагедии, до сих пор бросает тень на отношения соседей, несмотря на крепкие узы между странами и неизменную поддержку Польшей Украины в войне с Россией.

Серия убийств, совершенных украинскими националистами с 1943 по 1945 год в регионах современной Украины, унесла жизни десятков тысяч поляков.

Польша рассматривает эти события как геноцид, в то время как в Украине существуют разногласия по поводу того, как классифицировать убийства, причем некоторые историки рассматривают их как часть более широкого польско-украинского конфликта.

Варшава давно добивается того, чтобы ее следователи получили полный доступ в Украину для эксгумации жертв резни. Но отказ Украины предоставить разрешение периодически становился источником напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом.

В прошлом месяце переговоры между министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и президентом Украины Владимиром Зеленским были охарактеризованы источником в Министерстве иностранных дел Варшавы как «прохладные», после того как польский дипломат поднял тему эксгумации и захоронения жертв массовых убийств.

Однако ранее на этой неделе Институт национальной памяти Украины заявил, что начнет поиск останков жертв по индивидуальным запросам членов их семей. Эта инициатива «снизу вверх», в которой практически не предполагается участие правительств высокого уровня, может помочь снять политические эмоции с этого вопроса и обеспечить «техническую» основу для решения спора.

Намекая на это и ссылаясь на «чувствительные темы прошлого», Сибига написал в своем посте в Facebook: «Украина готова говорить с Польшей на любые темы, потому что настоящие друзья могут открыто обсуждать все между собой. И не только говорить, но и решать проблемы, обсуждать конкретные технические, а не политические шаги, чтобы наконец решить вопрос эксгумации, который уже долгое время отравляет наш политический диалог».

«Прошлое, каким бы сложным оно ни было, не может угрожать настоящему противостоянию общим вызовам и будущему в евроатлантической семье. Я убежден, что это наше общее понимание с польской стороной», — добавил он.

Сикорский ранее заявил, что ждет, когда переговоры с Украиной по поводу эксгумации «принесут плоды».

«Мы не хотим раздражать этим Украину; мы просто хотим, чтобы наш альянс был свободен от этого чувствительного вопроса», — продолжил он, добавив, что Киев «намекнул», что хочет урегулировать этот вопрос.