В четверг тысячи демонстрантов вышли на улицы Вены, призывая политические партии Австрии, в особенности правящую консервативную Народную партию (ÖVP), не вступать в коалицию с ультраправой Партией свободы (FPÖ). Это произошло после исторической победы FPÖ на всеобщих выборах в воскресенье, где партия набрала 29% голосов и заняла первое место.

Партия свободы, известная своим евроскептицизмом и пророссийскими взглядами, была основана в 1956 году бывшим офицером СС и депутатом нацистской Германии Антоном Райнталлером.

Несмотря на победу, FPÖ не получила абсолютного большинства, поэтому ей потребуется сформировать коалицию для создания правительства.

Народная партия (ÖVP) пока не исключает возможность союза с FPÖ, однако выступает против того, чтобы лидер ультраправых Герберт Кикль вошел в состав нового правительства — на чем настаивает FPÖ.

Один из организаторов протестов, Марти Хубер, обратился к ÖVP: «Мы хотим четко предупредить: пожалуйста, не заключайте этот пакт с FPÖ». Эти слова он произнес на митинге, где протестующие собрались перед Венским университетом.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, который играет ключевую роль в формировании правительства, планирует встретиться с лидерами всех партий, начиная с Герберта Кикля, уже в пятницу. Он также призвал партии к началу коалиционных переговоров.

Народная партия, занявшая на выборах второе место, может создать коалицию с социал-демократами и либеральной партией Neos, что обеспечит им большинство в парламенте.