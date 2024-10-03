Борис Джонсон утверждает, что обнаружил подслушивающее устройство в своей личной ванной комнате в британском МИД после того, как ею воспользовался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Бывший премьер-министр утверждает, что его служба безопасности обнаружила подслушивающие устройства в туалетах после того, как ими воспользовался Нетаньяху.

Политики познакомились в 2017 году, когда Джонсон был министром иностранных дел Великобритании.

Утверждение содержится в мемуарах Джонсона «Unleashed», которые выходят 10 октября. Выдержки из них были предоставлены газете Daily Telegraph.

«Там Биби некоторое время отдыхал, и, возможно, это совпадение, а возможно, и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили обычную проверку на наличие жучков, они обнаружили в туалете прослушивающее устройство», — пишет Джонсон, вспоминая одну из встреч.

The Telegraph поинтересовалась у бывшего премьер-министра, может ли он раскрыть больше подробностей о случившемся, но Джонсон сказал: «Думаю, все, что вам нужно знать об этом эпизоде, есть в книге».

В 2019 году издание Politico сообщило, что правительство США считает Израиль ответственным за установку устройств слежения за мобильными телефонами возле Белого дома и других важных объектов в окрестностях Вашингтона.

Мемуары Джонсона вызвали недоумение в Лондоне еще до их выхода.

Бывший премьер-министр, отстраненный от власти собственной (Консервативной — ред.) партией в 2022 году, раскрыл подробности о состоянии здоровья королевы Елизаветы II в последний год ее жизни и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в попытке устроить Великобритании «наказание» за выход из ЕС.