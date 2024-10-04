Израиль ночью 3 октября нанес масштабные авиаудары по южным районам Бейрута, сосредоточив огонь на оплотах «Хезболлы». По данным AFP, израильские силы провели 11 последовательных ударов по району Дахия, нацелившись на Хашема Сафиеддина, главу исполнительного совета «Хезболлы». Его называли наиболее вероятным преемником генсека группировки Хасана Насраллы, который был убит на прошлой неделе в результате авиаударов.
На видеозаписи с места событий видны огромные огненные шары и густой дым, поднимающийся над местами атак. Взрывы сотрясли здания, сработали автомобильные сигнализации по всему Бейруту, уточняют местные СМИ. Результаты удара, который был нацелен на собрание старших фигур «Хезболлы», пока неясны.
Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщает, что Сафиеддин погиб, однако официального подтверждения от ливанской группировки пока не было.
Ранее в тот же день представитель израильской армии Авихай Адраи выпустил срочные предупреждения о необходимости эвакуации жителей районов Бурж аль-Бараджне и Хадат. Он призвал их покинуть дома, так как в этих районах якобы находятся объекты, связанные с «Хезболлой». Всего с начала израильского вторжения в Ливан Израиль объявил об эвакуации 70 населенных пунктов — это четверть всей территории арабской страны.
3 октября Израиль также впервые атаковал самый центр Бейрута — район Башура. Как сообщают арабские СМИ, удар пришелся на здание в ста метрах от ливанского парламента и местного отделения ООН. Как сообщили позже в Минздраве Ливана, в результате атаки погибли 9 человек.
Параллельно Израиль расширил наземное вторжение, объявив о рейдах в южный Ливан. «Хезболла» 3 октября сообщила, что смогла успешно отразить попытку израильского вторжения в город Марун-эр-Рас. Израильская армия отчиталась о 9 погибших солдатах.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи должен выступить с речью 4 октября, чтобы прояснить позицию Тегерана в отношении израильского вторжения в Ливан.