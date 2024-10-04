Израиль ночью 3 октября нанес масштабные авиаудары по южным районам Бейрута, сосредоточив огонь на оплотах «‎‎Хезболлы». По данным AFP, израильские силы провели 11 последовательных ударов по району Дахия, нацелившись на Хашема Сафиеддина, главу исполнительного совета «‎Хезболлы‎». Его называли наиболее вероятным преемником генсека группировки Хасана Насраллы, который был убит на прошлой неделе в результате авиаударов.

На видеозаписи с места событий видны огромные огненные шары и густой дым, поднимающийся над местами атак. Взрывы сотрясли здания, сработали автомобильные сигнализации по всему Бейруту, уточняют местные СМИ. Результаты удара, который был нацелен на собрание старших фигур «‎Хезболлы»‎, пока неясны.

Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщает, что Сафиеддин погиб, однако официального подтверждения от ливанской группировки пока не было.

Ранее в тот же день представитель израильской армии Авихай Адраи выпустил срочные предупреждения о необходимости эвакуации жителей районов Бурж аль-Бараджне и Хадат. Он призвал их покинуть дома, так как в этих районах якобы находятся объекты, связанные с «‎Хезболлой‎». Всего с начала израильского вторжения в Ливан Израиль объявил об эвакуации 70 населенных пунктов — это четверть всей территории арабской страны.

3 октября Израиль также впервые атаковал самый центр Бейрута — район Башура. Как сообщают арабские СМИ, удар пришелся на здание в ста метрах от ливанского парламента и местного отделения ООН. Как сообщили позже в Минздраве Ливана, в результате атаки погибли 9 человек.

Параллельно Израиль расширил наземное вторжение, объявив о рейдах в южный Ливан. «‎Хезболла»‎ 3 октября сообщила, что смогла успешно отразить попытку израильского вторжения в город Марун-эр-Рас. Израильская армия отчиталась о 9 погибших солдатах.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи должен выступить с речью 4 октября, чтобы прояснить позицию Тегерана в отношении израильского вторжения в Ливан.