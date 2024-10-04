ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Отход из Угледара – стратегический ход ВСУ?
Минобороны России официально подтвердило захват Угледара, ключевого города в Донецкой области. Украинские войска отступили после месяцев ожесточенных боев
Отход из Угледара – стратегический ход ВСУ?
Минобороны России подтвердило захват Угледара / Фото: Reuters
4 октября 2024 г.

Министерство обороны России объявило о захвате Угледара в Донецкой области, заявив, что город взят под контроль силами группировки войск «Восток». Бои за город, начавшиеся в конце марта 2022 года, завершились в начале октября 2024 года. О захвате города ранее сообщали российские военкоры и Z-блогеры.

1 октября глава областной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что российская армия вошла в центр города, а на следующий день командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» подтвердило вывод украинских войск из Угледара.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что жизнь украинских солдат важнее, чем удержание города. По его словам, украинские войска были вынуждены отойти, чтобы сохранить жизни бойцов. Он также подчеркнул важность получения дальнобойного оружия для ударов по России.

«Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины», — сказал он.

Угледар считается ключевым городом, прикрывающим южные логистические центры обороны Донбасса. Потеря города может иметь долгосрочные последствия для украинской обороны в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us