Министерство обороны России объявило о захвате Угледара в Донецкой области, заявив, что город взят под контроль силами группировки войск «Восток». Бои за город, начавшиеся в конце марта 2022 года, завершились в начале октября 2024 года. О захвате города ранее сообщали российские военкоры и Z-блогеры.

1 октября глава областной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что российская армия вошла в центр города, а на следующий день командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» подтвердило вывод украинских войск из Угледара.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что жизнь украинских солдат важнее, чем удержание города. По его словам, украинские войска были вынуждены отойти, чтобы сохранить жизни бойцов. Он также подчеркнул важность получения дальнобойного оружия для ударов по России.

«Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины», — сказал он.

Угледар считается ключевым городом, прикрывающим южные логистические центры обороны Донбасса. Потеря города может иметь долгосрочные последствия для украинской обороны в регионе.