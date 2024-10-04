В Иркутске разразился скандал вокруг ареста лидеров этнических диаспор. Руководителей узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры обвиняют в «содействии незаконной миграции». По данным следствия, они якобы помогали иностранцам получать сертификаты, необходимые для трудовой деятельности и получения вида на жительство в России.

По предварительным данным, злоумышленники заработали на продаже поддельных документов более 1,5 млн рублей.

В результате обысков, проведенных в офисах задержанных и по месту их проживания, были изъяты компьютеры, документы, банковские карты, а также 1,7 млн рублей наличными. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе и организации незаконной миграции.

Один из задержанных находится под арестом, а в отношении другого избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

МВД России также сообщило, что за последние три года выявлено около 14 тыс. случаев, когда иностранцы получали сертификаты о знании русского языка, не имея фактического владения им.

В последние месяцы власти России усилили борьбу с нелегальной миграцией, особенно из стран Центральной Азии. В весеннюю сессию Госдума уже приняла ряд законов, ужесточающих правила получения гражданства. Полиция регулярно проводит рейды в местах проживания мигрантов, многие из которых, получив российское гражданство, отправляются на службу в армию.

Согласно данным МВД РФ, опубликованным в издании «Коммерсантъ», на 1 сентября 2024 года в России проживают 3,985 млн граждан стран Центральной Азии. Лидером по количеству иностранцев стал Узбекистан — свыше 1,792 млн человек, далее следуют Таджикистан с более чем 1,231 млн, Казахстан с 606,9 тыс., Кыргызстан с 262,8 тыс. и Туркменистан с 92 тыс. граждан.

По оценкам МВД, нелегалов среди иностранцев насчитывается около 739 тыс. человек, или 9% от общего числа. Основную часть составляют граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана.