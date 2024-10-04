Президент США Джо Байден заявил, что не верит в возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке, но подчеркнул необходимость дальнейших действий для ее предотвращения.

«Как вы уверены, что не будет дождя? Послушайте, я не думаю, что будет полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но еще многое нужно сделать, еще многое нужно сделать», — ответил Байден на вопрос журналистов о вероятности избежать войны.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив от 200 до 500 ракет. Это стало ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и генерала Революционной гвардии Ирана Аббаса Нилфорушана при авиаударе Израиля 27 сентября.

Хотя в Израиле опровергли серьезный ущерб от атаки, спутниковые снимки показали, что иранские ракеты попали в ангар и образовали воронки на израильской авиабазе Неватим. По данным профессора Центра исследований нераспространения им. Джеймса Мартина Д-ра Джеффри Льюиса, база подверглась 32 ракетным ударам.

Также сообщается, что целью иранской атаки была штаб-квартира Моссада в Тель-Авиве.

Издание Financial Times сообщало, что в иранском руководстве возникли разногласия по поводу ответных действий на провокации Израиля. Некоторые, включая верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана, выступали за сдержанность, но военные настояли на ответе, опасаясь потери поддержки и репутации.

Общественная телерадиокомпания Kan сообщила, что Израиль может отложить ответный удар до перестройки своей системы ПВО.

Сегодня Али Хаменеи проведет редкую публичную проповедь, которая может прояснить дальнейшие планы Ирана в отношении конфликта с Израилем.