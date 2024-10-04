Документальный фильм от HBO обещает раскрыть тайну личности Сатоши Накамото, загадочного создателя биткоина, сообщает издание Politico. Премьера назначена на следующую среду.

Проект снят Калленом Хобаком, известным по своему номинированному на «Эмми» сериалу «Q: Into the Storm», в котором разоблачаются сторонники теории заговора QAnon.

Если выводы авторов фильма окажутся верными, это может шокировать мировой финансовый рынок.

Кроме того, выводы фильма могут повлиять и на выборы в США, ведь Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, получает значительную поддержку среди криптоэнтузиастов, предупреждает Politico.

Ранее Трамп заявил о намерении сделать США «криптостолицей планеты» и «биткоин-сверхдержавой» в случае своего переизбрания.

Он также анонсировал создание президентского консультативного совета по биткоину и другим криптовалютам для разработки прозрачной нормативной документации.

Стоит отметить, что кандидат Трампа в вице-президенты, Джей Ди Вэнс, также является сторонником развития криптовалют. В настоящее время правовой статус криптовалюты в США остается непрозрачным, но страна уже занимает значительную долю мирового крипторынка. На Северную Америку приходится почти четверть всех транзакций с криптоактивами.

Накамото — псевдоним, под которым в 2008 году был создан протокол биткоина и выпущена его первая версия. За годы было множество попыток узнать, кто скрывается за этим именем, но ни одна не принесла результатов. Новый фильм от HBO обещает быть первым шагом к окончательной разгадке тайны.