Лига арабских государств (ЛАГ) призвала остановить израильские атаки на Ливан и оказать срочную гуманитарную помощь пострадавшему региону. Встреча постоянных представителей стран ЛАГ, прошедшая в Каире по инициативе Ирака, была посвящена обострению ситуации на ливанско-израильской границе.
По итогам встречи ЛАГ опубликовала заявление, в котором делегаты «решительно осудили» действия Израиля и подчеркнули, что дальнейшее продолжение атак может иметь серьезные последствия. В документе также говорится, что любое вторжение на территорию Ливана будет воспринято как посягательство на общеарабскую национальную безопасность.
ЛАГ потребовала от международного сообщества призвать Израиль к ответу за его действия и обратилась к арабским и союзным странам с призывом о срочной помощи Ливану.
Израиль ночью 3 октября нанес масштабные авиаудары по южным районам Бейрута, сосредоточив огонь на оплотах «Хезболлы». По данным AFP, израильские силы провели 11 последовательных ударов по району Дахия, нацелившись на Хашема Сафиеддина, главу исполнительного совета «Хезболлы». Его называли наиболее вероятным преемником генсека группировки Хасана Насраллы, который был убит на прошлой неделе в результате авиаударов.
Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщает, что Сафиеддин погиб, однако официального подтверждения от ливанской группировки пока не было.
Ранее в тот же день представитель израильской армии Авихай Адраи выпустил срочные предупреждения о необходимости эвакуации жителей районов Бурж аль-Бараджне и Хадат. Он призвал их покинуть дома, так как в этих районах якобы находятся объекты, связанные с «Хезболлой». Всего с начала израильского вторжения в Ливан Израиль объявил об эвакуации 70 населенных пунктов — это четверть всей территории арабской страны.
3 октября Израиль также впервые атаковал самый центр Бейрута — район Башура. Как сообщают арабские СМИ, удар пришелся на здание в ста метрах от ливанского парламента и местного отделения ООН. Как сообщили позже в Минздраве Ливана, в результате атаки погибли 9 человек.
Параллельно Израиль расширил наземное вторжение, объявив о рейдах в южный Ливан. «Хезболла» 3 октября сообщила, что смогла успешно отразить попытку израильского вторжения в город Марун-эр-Рас. Израильская армия отчиталась о 9 погибших солдатах.