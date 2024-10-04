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Теперь Израиль бомбит с воздуха Западный берег
Впервые со времен Второй интифады израильские истребители впервые с 2000-х годов нанесли авиаудар по лагерю беженцев в Тулькарме, убив 18 палестинцев
Теперь Израиль бомбит с воздуха Западный берег
Последствия израильского удара по лагерю беженцев в Тулькарме / Фото: Reuters / Others
4 октября 2024 г.

В четверг израильские ВВС нанесли авиаудар по кофейне в лагере беженцев Тулькарм на оккупированном Западном берегу, в результате чего погибли 18 палестинцев. Это первая подобная атака в регионе с начала 2000-х годов.

По данным палестинского агентства Wafa, ракета поразила оживленное кафе в районе аль-Хамам поздно ночью. Израильская армия подтвердила удар, заявив, что это была совместная операция с внутренней службой безопасности Шин Бет.

Источник в палестинских службах безопасности назвал это «самой смертоносной единичной атакой на оккупированном Западном берегу с 2000 года».

Палестинская администрация осудила атаку. «Мы осуждаем резню в лагере Тулькарм и возлагаем на оккупационное правительство [Израиль] полную ответственность за ее последствия», — говорится в зявлении администрации.

Среди убитых был опознан Захи аль-Уфи, которого Израиль считает лидером местной ячейки ХАМАС. ХАМАС и «Исламский джихад» охарактеризовали атаку как «опасную эскалацию».

В знак протеста национальные и исламские комитеты призвали к всеобщей забастовке на Западном берегу в пятницу.

Этот удар — часть усиливающихся атак Израиля на оккупированном Западном берегу с октября 2023 года. С тех пор там погибло не менее 740 палестинцев. По словам представителя ООН, масштаб операций «невиданный за последние два десятилетия».

Атака происходит на фоне продолжающегося вторжения Израиля в Ливан и войны в Газе, где число жертв превысило 41 800 человек, большинство из которых женщины и дети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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