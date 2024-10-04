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Израиль нанес больше 10 авиаударов подряд по Бейруту
Израильские военные нанесли по Бейруту больше 10 авиаударов подряд — это одна из крупнейших бомбардировок с момента начала агрессии на Ливан две недели назад и наземного вторжения неделю назад. #trtнарусском #израиль #бейрут #ливан #авиаудар #войнанаближнемвостоке #хезболла #гуманитарныйкризис #бомбардировки #конфликты #жертвы #новости #трт #новостимира #аваиаудары #аэропорт
Израиль нанес больше 10 авиаударов подряд по Бейруту / Others
4 октября 2024 г.
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