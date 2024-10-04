В Энергодаре, на оккупированной территории Запорожской области, взорвали Андрея Короткого, который возглавлял местный совет депутатов и работал начальником охраны Запорожской АЭС. Об этом сообщили ГУР Украины и Следственный комитет России.

Согласно версии следствия, взрывное устройство было заложено под автомобиль Короткого 4 октября. Видеозапись, опубликованная украинской разведкой, показала, что машина взорвалась сразу после того, как тронулась с места. Короткий получил смертельные ранения и вскоре умер в больнице.

Российские власти называют Короткого «бывшим председателем горсовета». Кроме того, он был членом партии «Единая Россия» и занимался организацией мероприятий в поддержку российских военных. По данным Украины, Короткий был причастен к военным преступлениям и репрессиям против украинцев.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам убийства и незаконного оборота взрывчатых веществ.

2 октября в оккупированном Бердянске Запорожской области также прогремел взрыв. Предварительно стало известно, что взорвался автомобиль.

Позже украинские спецслужбы сообщили, что в Бердянске устранили судью Виталия Ломейко. Именно он находился во взорванном автомобиле.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.