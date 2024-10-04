Хуситы показали обстрел британского нефтяного танкера в Красном море

Йеменские хуситы опубликовали кадры нападения на нефтяной танкер британских военно-морских сил «Cordelia Moon» в Красном море. Морские эксперты и агентства, ведущие наблюдение в этом районе, смогли подтвердить, что 1 октября два судна были повреждены в результате обстрела хуситов в Красном море. Оба судна заявили, что их экипажи на борту находятся в безопасности. #йемен #хуситы #британскийтанкер #красноеморе #нападение #нефтянойтанкер #морскойинцидент #обстрел #вооруженныйконфликт #trtнарусском #новости #трт #новостимира