На недавней оборонной выставке в Азербайджане президент страны Ильхам Алиев осмотрел истребитель JF-17 Block III, заказанный у Пакистана. Этот самолет, совместно разработанный Пакистаном и Китаем, скоро пополнит азербайджанский авиапарк.

Эксперт по оборонной промышленности Ахмет Алемдар в беседе с TRT Haber отмечает, что JF-17 Block III является наиболее совершенной версией этого самолета, оснащенной радаром с АФАР, улучшенной авионикой и более мощным двигателем. По его словам, Азербайджан стремится модернизировать свои ВВС из-за нестабильной ситуации в регионе.

«Баку намерен создать современный флот для укрепления превосходства в воздухе. JF-17 Block III - потенциальное решение, которое долгое время рассматривалось», — рассказал он.

Алемдар также подчеркивает возможность интеграции турецкого вооружения на эти самолеты. «Азербайджан может захотеть интегрировать как собственное оружие, так и то, что есть в его арсенале. Например, они могут интегрировать умные боеприпасы, разработанные совместно с ROKETSAN, а также ÇAKIR, TEBER и даже SOM для повышения оперативных возможностей», — считает эксперт.

Аналитик ометил, что это открывает возможности для экспорта турецкого вооружения не только в Азербайджан, но и другим пользователям JF-17.

«Когда мы складываем все это вместе, мы видим очень сильный союз между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. И это, похоже, будет действовать не только в мирное, но и в военное время», — резюмировал Алемдар.