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В результате израильского авиаудара погибло 18 палестинцев на Западном берегу
В результате израильских ударов по лагерю беженцев Тулькарм на оккупированном Западном берегу погибли по меньшей мере 18 палестинцев, несколько человек получили ранения. Это самая смертоносная атака на оккупированном Западном берегу за последние 20 лет. #trtнарусском #израиль #западныйберег #палестина #авиаудар #тулькарм #беженцы #жертвы #война #новости #трт #новостимира
В результате израильского авиаудара погибло 18 палестинцев на Западном берегу / Others
4 октября 2024 г.
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