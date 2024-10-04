Израильские операции в южном Ливане затянутся на несколько недель, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. По его данным, руководство Израиля поставило военным цель — захватить стратегически важный хребет, расположенный примерно в 4,8 км к северу от израильской границы.

Тель-Авив утверждает, что именно там находятся ракетные установки движения «Хезболла», откуда она может атаковать северные районы Израиля, в том числе противотанковыми ракетами.

1 октября израильская армия объявила о начале наземного вторжения на юг Ливана. Цель, как утверждают в Тель-Авиве, — уничтожить инфраструктуру «Хезболлы». Однако в Бейруте подчеркивают, что Израиль на самом деле стремится оккупировать южные районы арабской страны, как это уже было с 1986 по 2006 годы. На протяжении 20 лет Израиль оккупировал около 10% территории Ливана. Вывести войска Израиль вынудила только резолюция Совбеза ООН 1701, она также предписала «‎Хезболле»‎ отвести свои силы на 10 км от израильской границы, за реку Литани.

3 октября израильская армия сообщила о гибели девяти солдат в ходе боев на юге Ливана. Среди погибших были бойцы элитных подразделений «Эгоз» и «Голани». Армия Ливана также понесла первые потери — 3 октября в результате израильского обстрела южных районов погибли 2 солдата.

Израильские военные утвержают, что их операция в Ливане ограничится «‎‎локализованными и точечными наземными рейдами» в южных районах страны. По данным ABC, в вылазках участвуют две дивизии, поддерживаемые различными военными частями и воздушными силами.

Однако ряд израильских источников канала допускают, что операция может затянуться надолго — изначально предполагалось, что вторжение будет краткосрочным, на несколько дней, однако сейчас речь идет о нескольких неделях.

Израильские официальные лица обозначили три основные цели этих операций: устранение угрозы трансграничного огня, нейтрализация высокопрофильных боевиков и обеспечение возвращения 60 тыс. жителей израильского севера в свои дома.