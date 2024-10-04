Утром в пятницу израильские силы нанесли удар по пограничному переходу «Аль-Маснаа» между Ливаном и Сирией, что привело к прекращению движения по важному маршруту, используемому для эвакуации тысяч людей. Министр транспорта Ливана Али Хамие подтвердил агентству Reuters, что удар пришелся на ливанскую территорию, оставив воронку шириной четыре метра.

Атака была направлена именно на гражданскую транспортную инфраструктуру в районе погранперехода, подчеркнул министр. По данным ливанских СМИ, израильские силы выпустили две ракеты по КПП, что серьезно нарушило работу этого стратегически важного перехода.

Израильская армия ранее обвинила ливанскую группировку «Хезболла» в использовании этого пограничного пункта для контрабанды оружия. В своем заявлении представитель израильской армии Авихай Адраи заявил, что «‎Хезболла»‎ якобы транспортирует иранское оружие через Сирию. «‎Израиль ‎не допустит провоза этих вооружений и будет действовать решительно, как уже неоднократно делал в ходе этой войны», — подчеркнул Адраи.

Министр Хамие накануне отметил, что переход «Аль-Маснаа» находится под юрисдикцией ливанских властей, подчеркнув суверенитет государства над пограничной зоной. Политик отверг сообщения Израиля о контрабанде иранского оружия через переход.

За последние 10 дней, по данным правительства Ливана, более 300 тысяч человек, преимущественно сирийцев, покинули ливанскую территорию через этот переход, спасаясь от усиливающихся израильских атак. До сих пор неизвестно, как продолжатся эвакуации, учитывая разрушения в районе пограперехода «‎Аль-Маснаа»‎ и опасения, что Израиль продолжит бить по этому стратегическому объекту.

Эскалация израильско-ливанского конфликта продолжает усугублять ситуацию в регионе, приводя к разрушению гражданской инфраструктуры и массовому исходу тысяч людей. Израильские рекомендации об эвакуации затронули уже свыше 70 населенных пунктов — это более четверти территории Ливана.