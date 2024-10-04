Число погибших в результате разрушительного урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восток США неделю назад, достигло 215 человек.

Более половины смертей зарегистрировано в Северной Каролине, где мощные наводнения практически стерли с лица Земли десятки населенных пунктов. При этом более 100 человек погибли только в западной части штата.

Сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а власти сталкиваются с трудностями в идентификации некоторых погибших. Спасательные операции продолжаются в регионах, которые сильно пострадали от смертоносного шторма. Еще одна опасность — инфекционные заболевания из-за попадания грязи в грунтовые воды.

Более 1,1 млн домов и предприятий на юго-востоке и среднем западе США уже неделю остаются без электричества из-за последствий урагана.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис посетили Северную Каролину 2 октября, объявив о направлении 1000 солдат для помощи Национальной гвардии в доставке продовольствия и воды в отрезанные от мира районы.

Байден также объявил о выделении дополнительных средств на уборку мусора и принятие чрезвычайных мер по обеспечению безопасности.

Байден сказал, что ураган обойдется в миллиарды долларов. «Конгресс обязан» обеспечить штаты необходимыми ресурсами, заявил он. Спикер палаты представителей Майк Джонсон после этого заявил, что Конгресс выделит $20 млрд Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) на ликвидацию последствий урагана.

Однако Министерство внутренней безопасности США предупредило о возможной нехватке средств на предстоящий сезон.

«Хелен» стал вторым по смертоносности ураганом, который обрушился на континентальную часть США за последние 55 лет. Он уступает только урагану «Катрина» 2005 года и опережая все ураганы, начиная с «Камиллы», которая обрушилась на побережье Мексиканского залива в августе 1969 года.