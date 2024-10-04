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Бортников: Исключение «Талибана» из списка террористов — вопрос времени
Россия завершает работу над исключением движения «Талибан» из списка террористических организаций, заявил директор ФСБ Александр Бортников
Бортников: Исключение «Талибана» из списка террористов — вопрос времени
Директор ФСБ Александр Бортников / Фото: Reuters
4 октября 2024 г.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия близка к завершению процесса исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом он сообщил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходившем в пятницу.

По его словам, власти Афганистана демонстрируют стремление к поддержанию порядка и стабильности в стране.

«Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес. Прежде всего это касается противодействия международным террористическим организациям, наркоторговли, контрабанды оружия», — заявил директор ФСБ.

Он также отметил, что талибы проявляют готовность бороться с афганским отделением ДАЕШ — «Вилаят Хорасан», которое, по мнению российских спецслужб, якобы получает ресурсную поддержку от западных стран «для подрывных действий на территории России».

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода войск США и их союзников.

Президент РФ Владимир Путин также прокомментировал возможность исключения «Талибана» из списка террористических организаций, отметив, что движение фактически является властью в Афганистане, и отношения с ним должны строиться с учетом «реальной ситуации».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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