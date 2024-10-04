Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Джебраила 4 октября сделал резкое заявление в адрес Армении, напомнив о событиях Карабахской войны. По его словам, Армения в тот период была вынуждена молить о пощаде и неоднократно обращалась к России за помощью.

«Пусть они не забудут, как они на коленях умоляли нас о пощаде, как они обращались к России на самом высоком уровне, может быть, по 10 раз в день, чтобы остановить войну. Они забыли это. Теперь они нашли новых хозяев. Они ползают на коленях перед хозяевами», — заявил Алиев.

Президент подчеркнул, что победа в этой войне – одно из величайших достижений страны.

«Я также предупреждаю Армению: прекратите эти опасные игры! С одной стороны, говорят о мире, врут, с другой стороны, осуществляют масштабное вооружение. Кто дает им оружие? Франция и другие антиазербайджанские страны. Почему это оружие им дают бесплатно? Как бы они ни старались, ничего не получится», — добавил Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна продолжит укреплять свои позиции на Южном Кавказе и становиться важным игроком на более широкой международной арене. Он выразил уверенность в том, что азербайджанская политика, экономический потенциал и военная мощь будут только расти с каждым годом, что позволит стране успешно развиваться и усиливать свое влияние.