Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о решимости Ирана и его союзников противостоять Израилю после недавних атак на Бейрут. «Сопротивление в регионе не отступит даже с убийством его лидеров», — сказал Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране.

По словам Хаменеи, «каждый удар, нанесенный любой группой по Израилю, — это служение региону и всему человечеству». Духовный лидер заявил, что враг Ирана является врагом всего мусульманского мира. «Враг Ирана - это враг палестинского народа, ливанского народа, сирийского народа, иракского народа... враг один и тот же», — сказал Хаменеи. Он призвал мусульманские народы «сплотиться в оборонительном поясе от Афганистана до Йемена, от Ирана до Газы и Ливана».

Хаменеи, по-видимому, оправдал ракетную бомбардировку Израиля Ираном во вторник: «Действия, предпринятые нашими вооруженными силами, были самым легким наказанием за преступления сионистского режима». Он назвал Израиль «кровожадным» и сравнил его с «бешеной собакой».

Хаменеи также подтвердил право палестинцев противостоять Израилю, хотя и не упомянул Израиль напрямую. «Палестинский народ имеет право противостоять врагу, который узурпировал его землю», — заявил он.

«Их оборона законна, и помощь им также законна», — добавил верховный лидер Ирана.

В своей речи Хаменеи не упомянул Хашема Сафиеддина, высокопоставленного члена «Хезболлы», которого считают вероятным преемником Насраллы. Репортер портала Axios Барак Равид со ссылкой на трех израильских официальных лиц сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что Сафиеддин стал целью атаки в подземном бункере в Бейруте минувшей ночью. По словам Равида, судьба Сафиеддина остается неизвестной.

Напряженность в регионе возросла после ракетного обстрела Израиля Ираном во вторник, который был частичным ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль пообещал ответить, что вызвало рост цен на нефть из-за опасений возможной атаки на иранские нефтяные объекты.

В последние дни усилились израильские удары по Ливану, что затронуло медицинские учреждения и гуманитарных работников. В результате атак погибло около 2000 ливанцев за последний год, большинство за последние две недели. Более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

США, ЕС и другие страны призвали к немедленному 21-дневному прекращению огня. Ливанские власти поддержали это предложение, призвав мировое сообщество сдерживать действия Израиля.

Израиль утверждает, что его операции в Ливане направлены на обеспечение безопасности своих граждан, эвакуированных с севера страны из-за атак «Хезболлы».

ООН сообщает о переполненности убежищ в Ливане, многие беженцы вынуждены ночевать на улицах и в парках. Гуманитарная ситуация ухудшается, особенно после израильского удара по главному пограничному переходу с Сирией.