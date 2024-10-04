Операция по подрыву пейджеров и раций членов «Хезболлы» в Ливане продемонстрировала, что носимая электроника может использоваться для покушений на представителей государственной власти. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

«Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению «закладок» могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент», — заявил Бортников.

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которые использовались «Хезболлой» для оперативной связи. На следующий день были зафиксированы взрывы раций, что привело к гибели 37 человек, в том числе детей. Пострадали около 3000 человек.

Агентство Reuters со ссылкой на ливанские службы безопасности сообщало, что израильская разведка могла заложить взрывчатку в пейджеры «Хезболлы» несколько месяцев назад.

Президент Ицхак Герцог отверг причастность израильских властей к этим событиям.