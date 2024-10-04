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Умеров и Буданов под угрозой увольнения?
В офисе президента Украины обсуждают возможную отставку министра обороны Рустема Умерова и главы ГУР Кирилла Буданова, пишут западные СМИ
Умеров и Буданов под угрозой увольнения?
Рустем Умеров и Кирилл Буданов / Фото: Facebook Рустема Умерова / Others
4 октября 2024 г.

Офис президента Украины рассматривает возможность увольнения министра обороны Рустема Умерова и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщает Forbes Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Владимир Зеленский и его команда недовольны работой Умерова, который возглавил Минобороны чуть больше года назад. По данным издания, в ведомстве царит хаос, а попытки наладить стабильную работу провалились. Основные претензии связаны с задержками в госзакупках вооружений для ВСУ, что вызывает жалобы со стороны производителей и приводит к срыву контрактов. В офисе президента пока решают, является ли это виной самого Умерова.

Среди потенциальных кандидатов на замену Умерову называют вице-премьера Михаила Федорова и первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, который недавно был введен в состав ставки верховного главнокомандующего.

Что касается Кирилла Буданова, то обсуждение его отставки длится уже около месяца. По информации Forbes, у Буданова сложились натянутые отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В офисе президента якобы недовольны некоторыми операциями ГУР и стремлением Буданова взять на себя нехарактерные для разведки функции, такие как производство дронов.

Также упоминается задолженность подчиненной ГУР компании «Спецтехноэкспорт», которая составляет более 820 млн гривен. Буданова могут заменить на Олега Иващенко, руководителя Службы внешней разведки Украины, о чем ранее сообщали источники.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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