Ранее на этой неделе Иран произвел запуск около 200 ракет в рамках прямого ракетного удара по Израилю. Это побудило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявить, что Тегеран понесет ответственность за свои действия. В Иране заявили, что это было ответом на убийство Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы».

В свою очередь президент США Джо Байден в среду после виртуальной встречи с лидерами стран «Большой семерки» (G7) выразил несогласие с возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам. Байден призвал Израиль к сдержанному ответу на удары Ирана, выступив против возможных атак на иранские ядерные объекты, чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта в регионе.

Ссылаясь на группу семи стран, Байден отметил, что «все семь из нас согласны с правом на ответ, но он должен быть пропорциональным», и добавил, что его администрация продолжает поддерживать контакт с израильскими чиновниками после ракетного удара.

«Израиль имеет право ответить. Но этот ответ должен быть пропорциональным», — сказал Байден.

При этом когда его спросили, разрешит ли он Израилю нанести ответный удар по Ирану, Байден ответил: «Прежде всего, мы не «разрешаем» Израилю. Мы консультируем Израиль», тем самым пояснив, что США не имеют власти или полномочий контролировать или разрешать действия Израиля, а могут только лишь давать рекомендации или советы.

В администрации Байдена рассчитывают, что Израиль примет более взвешенный курс, который позволит стране сохранить свое право на ответные меры, но при этом избежать чрезмерных действий, способных спровоцировать эскалацию еще одного конфликта.

На данный момент израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще не ответил. При этом ранее на этой неделе он уже угрожал Ирану «расплатой».

На протяжении года в ходе бомбардировок Газы усилия Байдена повлиять на израильского премьера в основном ограничивались риторическими заявлениями, не приводя к значительным изменениям в действиях Израиля.

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл подчеркнул, что регион находится на грани масштабной эскалации, что может поставить под угрозу не только Израиль, но и стратегические интересы США.

На уровне государственных заявлений США основным риском остается вероятность того, что Иран ускорит развитие своей ядерной программы в ответ на недавние выпады Израиля, особенно связанные с подавлением иранских прокси-сил в Ливане.

Ранее в этом году госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Ирану потребуется «примерно одна-две недели» для производства достаточного количества ядерного материала для создания оружия. Однако явных признаков того, что Иран близок к реализации этого плана, пока нет.

Тем временем Израиль продолжает проводить бомбардировки Ливана, а согласно информации СМИ, до половины арсенала «Хезболлы» уже было уничтожено.

Конечно, все эти события необходимо также рассматривать в контексте предстоящих выборов в США. Для Камалы Харрис, кандидата от демократов, эскалация конфликта до уровня региональной войны станет серьезным ударом по ее предвыборным позициям. Республиканцы используют подобное развитие событий как возможность обвинить администрацию Байдена в некомпетентности и неэффективности в вопросах внешней политики, что только усугубляет политическую обстановку в стране.

Таким образом, действия Израиля в ближайшие недели могут повлиять на предвыборную гонку. Во вторник Харрис выступила с заявлением об ударах Ирана по Израилю. «Я трезво оцениваю ситуацию», — заявила кандидат в президенты, добавив: «Иран — дестабилизирующая и опасная сила на Ближнем Востоке, и сегодняшний удар по Израилю лишь подтверждает этот факт».

Трамп не согласен

Бывший президент Трамп уже успел раскритиковать президента Байдена за заявление о «сдержанном ответе» Израиля и заявил, что тот не должен нацеливаться на иранские ядерные объекты. Замечания экс-президента прозвучали на фоне ракетного обстрела Израиля, осуществленного Ираном ранее во вторник.

Перед своим митингом в штате Мичиган в четверг Трамп заявил в интервью корреспонденту Fox News: «Это самая безумная вещь, которую я когда-либо слышал. Самый большой риск, с которым мы сталкиваемся, — это ядерная угроза».

Трамп сказал: «Утверждать, что «пожалуйста, оставьте их ядерные объекты в покое» — неправильно. Это не тот ответ. Это самый безумный ответ, потому что, знаете что? Скоро у них появятся ядерные оружия. И тогда у нас возникнут проблемы».

Кандидат от Республиканской партии также раскритиковал Байдена и вице-президента Харрис, предположив, что нападение не произошло бы, если бы он был на посту командующего. Он добавил, что если Харрис победит в ноябре, «мир окажется в дыму».

«Я долго говорил о Третьей мировой войне и не хочу делать предсказания, потому что они всегда сбываются», — сказал Трамп. «Но они очень близки к глобальной катастрофе. У нас есть несуществующий президент и несуществующий вице-президент, которые не должны быть у власти. Но никто не знает, что происходит. Она была на сборищах в Сан-Франциско», — сказал кандидат в президенты от республиканцев.

Игла

Вместе с этим, президент США Джо Байден также заявил, что обсуждает возможные удары Израиля по иранским нефтяным объектам. Это привело к резкому скачку цен на нефть в четверг.

После этих слов, вызванных опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, всего за месяц до выборов президента США цены на нефть выросли на пять процентов.

С момента ракетной атаки Ирана на Израиль в понедельник цена на нефть марки Brent выросла, достигнув 77 долларов за баррель. Перед ракетной атакой цена нефти марки Brent торговалась чуть выше 71 доллара за баррель.

Иран является одним из крупнейших производителей нефти в мире, экспортируя значительную часть своего производства за границу.

Особую тревогу вызывает то, что эскалация может заблокировать Ормузский пролив.

Тем не менее цены не вернулись к своим пиковым значениям в этом году, поскольку эти опасения в значительной степени перекрываются другими факторами. Снижение спроса со стороны Китая и достаточное предложение со стороны Саудовской Аравии, США и других стран сдерживают цены на нефть.

Хотя Азия более зависима от поставок нефти и газа из Персидского залива, последствия таких событий будут ощутимыми для цен.

Такой рост цен на нефть может существенно навредить нынешнему вице-президенту и кандидату в президенты Камале Харрис, поскольку уровень жизни является одной из ключевых тем в противостоянии с Трампом на выборах. Длительное повышение цен на энергоресурсы увеличивает вероятность роста цен на бензин и повышения тарифов на газ и электроэнергию.