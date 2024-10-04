Выступая в пятницу на открытии TEKNOFEST, знаменитого фестиваля, демонстрирующего потенциал и амбиции турецкой нации в области технологий и обороны, президент Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на процесс модернизации, которуый преодолела страна.

«TEKNOFEST ясно показывает, что зависимость от других стран, сборочное производство и жизнь в нужде не являются судьбой нашей страны», - заявил Эрдоган в городе Адана.

Он подчеркнул, что доля отечественного производства в оборонной промышленности Турции достигла 80%.

«В области беспилотных летательных аппаратов мы входим в тройку лучших стран мира, - сказал президент. - Мы стали экспортировать продукцию оборонной промышленности в те страны, которые вчера отказывались продавать нам эту технологию даже за деньги».

«Мы непрерывно повышаем нашу оборону от спонсируемых государствами кибератак и проявлений цифрового терроризма», - отметил президент Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил о трагичной судьбе региона, который преступными действиями Израиля лишен мира и благополучия.

«Каждый раз, когда регион приближается к перемирию и спокойствию, Израиль совершает провокации, подрывающие этот процесс. Он использует все средства, чтобы наполнить наш регион слезами», - заявил Эрдоган.

«В действие приведен коварный план, который не ограничится Газой, Западным берегом и Ливаном. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, где конечная цель. <…> Мы не допустим, чтобы наш регион снова был раскромсан новым разделом по типу Сайкса-Пико», - подытожил он.