Зеленский намекнул Рютте на двойные стандарты Запада в вопросе помощи партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский противопоставил работу западных союзников по сбитию иранских ракет над Израилем нежеланию сделать то же самое с российскими ракетами над украинской территорией во время встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве. Глава Североатлантического альянса в свою очередь заявил, что НАТО поддерживает Украину, но в вопросах военной помощи каждая страна индивидуально принимает решение. #trtнарусском #украина #зеленский #рютте #нато #поддержка #помощь #российскиеракеты #киев #война #новости #трт #новостимира