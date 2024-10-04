ПОЛИТИКА
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Зеленский намекнул Рютте на двойные стандарты Запада в вопросе помощи партнерам
Президент Украины Владимир Зеленский противопоставил работу западных союзников по сбитию иранских ракет над Израилем нежеланию сделать то же самое с российскими ракетами над украинской территорией во время встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве. Глава Североатлантического альянса в свою очередь заявил, что НАТО поддерживает Украину, но в вопросах военной помощи каждая страна индивидуально принимает решение. #trtнарусском #украина #зеленский #рютте #нато #поддержка #помощь #российскиеракеты #киев #война #новости #трт #новостимира
Зеленский намекнул Рютте на двойные стандарты Запада в вопросе помощи партнерам / Others
4 октября 2024 г.
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