В Турцию прибыло судно с эвакуированными из Ливана иностранцами

В Мерсин прибыло судно с 315 иностранцами, эвакуированными из Южного Ливана. После начала израильского вторжения в Ливан покинуть страну стало крайне сложно, поэтому Турция приняла решение вместе со своими гражданами эвакуировать еще больше трех сотен граждан других стран, которые оказались в плену боевых действий. #trtнарусском #турция #мерсин #ливан #эвакуация #спасение #гуманитарнаямиссия #израильскиевойска #taşucu #новости #трт #новостимира