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В Турцию прибыло судно с эвакуированными из Ливана иностранцами
В Мерсин прибыло судно с 315 иностранцами, эвакуированными из Южного Ливана. После начала израильского вторжения в Ливан покинуть страну стало крайне сложно, поэтому Турция приняла решение вместе со своими гражданами эвакуировать еще больше трех сотен граждан других стран, которые оказались в плену боевых действий. #trtнарусском #турция #мерсин #ливан #эвакуация #спасение #гуманитарнаямиссия #израильскиевойска #taşucu #новости #трт #новостимира
В Турцию прибыло судно с эвакуированными из Ливана иностранцами / Others
4 октября 2024 г.
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