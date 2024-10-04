Правительство восточной части Ливии и Национальная нефтяная корпорация (ННК), базирующаяся в Триполи, вчера объявили о возобновлении работы всех нефтяных месторождений и экспортных терминалов после разрешения спора c Центральным банком. Снятие ННК форс-мажорных обстоятельств на всех нефтяных месторождениях и терминалах с 3 октября может стать триггером значительного роста добычи нефти производителем - членом ОПЕК.

«Недавно мы получили официальную оценку безопасности в отношении месторождений Шарара, Эль-Фил и Эссидер, которая подтверждает, что ННК может возобновить операции и экспортные поставки своим клиентам», - говорится в заявлении.

Там же отмечается, что глава компании Фархат Бенгдара встретился с новым управляющим центрального банка Наджи Исса, и они обсудили механизм финансирования банком проектов по увеличению добычи для поддержания финансовой устойчивости и «компенсации дефицита доходов, возникшего в результате закрытия предприятий и падения цен на нефть».

Добыча нефти в Ливии неоднократно нарушалась в течение неспокойного десятилетия с 2014 года, когда страна разделилась между двумя соперничающими властями на востоке и западе после восстания, свергнувшего Муаммара Каддафи в 2011 году.

До того как в конце августа - начале сентября добыча на нефтяных месторождениях Шарара, Эль-Фил и Эссидер была остановлена, Ливия производила около 1,2 млн баррелей нефти в день. Большую часть нефти она экспортировала. В сентябре экспорт составлял в среднем 460 тыс. баррелей в сутки, по данным нефтяной аналитической компании Kpler.

ННК объявила форс-мажор 7 августа на нефтяном месторождении Шарара - одном из крупнейших в Ливии с производительностью около 300 тыс. баррелей в день - и 2 сентября на нефтяном месторождении Эль-Фель.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) приветствовала заявление ННК об отмене форс-мажора на добычу нефти. Миссия подчеркнула, что «очень важно, чтобы доходы от этого жизненно важного ресурса поступали через соответствующую институциональную структуру и, в конечном счете, в Центральный банк Ливии».