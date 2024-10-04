Двое израильских солдат погибли и 24 получили ранения в результате атаки беспилотников, прилетевших из Ирака рано утром в четверг. Об этом сообщили израильские военные.

Согласно сообщению, два начиненных взрывчаткой беспилотника были запущены из Ирака. Один из них был сбит средствами ПВО, а второй упал на территории военной базы в северной части Голанских высот.

Поддерживаемое Ираном «Исламское сопротивление» в Ираке взяло на себя ответственность за нападение, заявив, что запустило беспилотники по трем целям на севере Израиля.