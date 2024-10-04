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Дрон из Ирака ударил по израильской базе
Израильские военные сообщили, что на их базу в районе Голанских высот было совершено нападение БПЛА, прилетевших «из Ирака»
Дрон из Ирака ударил по израильской базе
Израильские военные патрулируют окрестности Голанских высот / Фото: Reuters / Others
4 октября 2024 г.

Двое израильских солдат погибли и 24 получили ранения в результате атаки беспилотников, прилетевших из Ирака рано утром в четверг. Об этом сообщили израильские военные.

Согласно сообщению, два начиненных взрывчаткой беспилотника были запущены из Ирака. Один из них был сбит средствами ПВО, а второй упал на территории военной базы в северной части Голанских высот.

Поддерживаемое Ираном «Исламское сопротивление» в Ираке взяло на себя ответственность за нападение, заявив, что запустило беспилотники по трем целям на севере Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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