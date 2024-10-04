В чем особенность нового турецкого беспилотника Bayraktar TB3?

В Адане проходит главное в Турции событие в области технологий и аэрокосмической промышленности — фестиваль Технофест. Одно из самых интересных событий на нем — это демонстрация турецких технологических новинок. Центральное место среди них занимает новый ударный беспилотник Bayraktar TB3, который на Технофесте в Адане совершил свой первый публичный полет. #trtнарусском #bayraktar #tb3 #технофест #турция #беспилотник #новыетехнологии #авиация #ударныйдрон #baykar #новости #трт #новостимира