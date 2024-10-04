Активисты отомстили за геноцид

«Самолеты, произведенные здесь, сбрасывают бомбы на Газу и Ливан». В Великобритании пропалестинские активисты поднялись на крышу здания компании, продающей военное оборудование Израилю, и окрасили его в красный цвет. Это символизировало кровь палестинцев, страдающих от бомбардировок. Акция привлекла внимание общественности к теме оружейных сделок и их влияния на продолжающиеся конфликты в Газе и Ливане. #trtнарусском #активисты #протест #великобритания #военноеоборудование #израиль #геноцид #палестина #ливан #справедливость #новости #трт #новостимира