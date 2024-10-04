ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Активисты отомстили за геноцид
«Самолеты, произведенные здесь, сбрасывают бомбы на Газу и Ливан». В Великобритании пропалестинские активисты поднялись на крышу здания компании, продающей военное оборудование Израилю, и окрасили его в красный цвет. Это символизировало кровь палестинцев, страдающих от бомбардировок. Акция привлекла внимание общественности к теме оружейных сделок и их влияния на продолжающиеся конфликты в Газе и Ливане. #trtнарусском #активисты #протест #великобритания #военноеоборудование #израиль #геноцид #палестина #ливан #справедливость #новости #трт #новостимира
Активисты отомстили за геноцид / Others
4 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us