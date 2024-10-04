Попытка примирения

«Россия готова помочь Грузии в нормализации отношений с Южной Осетией и Абхазией», — об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Москва готова помочь, если в примирении и «обеспечении договоренностей о ненападении» будут заинтересованы все стороны.

По мнению российского министра, нынешние грузинские власти «просто честно оценивают прошлое». При этом, в какой форме может произойти историческое примирение, должны решать сами стороны, отметил глава внешнеполитического ведомства.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе положительно оценил слова Лаврова о Южной Осетии и Абхазии. Он признал, что Грузия допускала ошибки в отношении Цхинвала и Сухума и должна вернуть доверие в отношении друг друга и жить вместе. Он также предложил Москве предпринять шаги в этом направлении и, в частности, вывести военнослужащих с этих территорий.

За пару дней до этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Генассамблее ООН, обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии и призвал их жить в «едином грузинском государстве». Он добавил, что Тбилиси «необходимо восстановить все разрушенные мосты».

В последнее время тема примирения между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией — с другой — становится одной из главных в ходе подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в стране 26 октября.

Месяц назад основатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что в случае победы его партии Грузия найдет силы, чтобы извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Политик сообщил, что военный конфликт «не был желанием ни грузинского, ни осетинского народов», а для восстановления доверия между Тбилиси и Цхинвалом необходимо «уличить заказчиков войны и покарать исполнителей».

В частности, он пообещал устроить «нюрнбергский процесс» над бывшим главой государства Михаилом Саакашвили. По мнению Иванишвили, в августе 2008 года занимавший тогда пост президента политик «подверг огненному пламени осетинских братьев и сестер».

После этого тему развили соратники Иванишвили. Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что власти страны стремятся мирным путем восстановить территориальную целостность государства.

Оппозиция выступила против

В Грузии в связи с этим разгорелся большой скандал. Особенно острую негативную реакцию слова лидеров «Грузинской мечты» вызывали у противников действующих властей. У здания парламента состоялся митинг молодежной организации «Дафиони» под лозунгом «Нет кремлевскому диктату». Они обвинили руководство страны в «подготовке к сдаче исконно грузинских территорий России» и «измене родине», а также заявили, что Иванишвили «плюнул в душу грузинским героям, погибшим при отражении российской агрессии 2008 года».

Сам Саакашвили также назвал высказывание Иванишвили «беспрецедентной изменой», заявил, что Грузии не за что извиняться, и обвинил нынешние власти в том, что они «оправдывают нападение России на Грузию, уничтожение людей, сравнивание деревень с землей», а также «оскорбляют память героев».

По словам бывшего президента, вместо того, чтобы «требовать от России извинений за те несчастья, которые они причинили Грузии, Иванишвили попопросил извинений от грузин перед завоевателем».

При этом в Абхазии хотя и положительно восприняли идею нормализации отношений с Грузией, подчеркнули, что об интеграции республики в страну не может быть и речи. Как пояснил директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Абхазии, бывший министр иностранных дел Вячеслав Чирикба, у Тбилиси не получится начинать отношения с Абхазией с чистого листа, поэтому сторонам нужно искать другие подходы.

По его словам, открыть новую эру в отношениях между Тбилиси и Сухумом возможно лишь после того, как «Грузия признает независимость Абхазии».

В Цхинвале в свою очередь также подчеркнули, что ни о каком «восстановлении территориальной целостности» Грузии речи идти не может, для улучшения отношений Тбилиси следует признать независимость республики.

Совсем не новая идея

Эксперты уверены, что Бидзина Иванишвили сделал такое неоднозначное заявление исключительно в преддверии выборов. Недавние опросы общественного мнения показали, что по итогам голосования «Грузинская мечта» может набрать меньше голосов, чем оппозиционные силы. Таким образом, политик пытался привлечь большее число избирателей с помощью идеи о необходимости примирения с осетинами.

Впрочем, не исключено, что подобные слова могут наоборот оттолкнуть избирателей, учитывая негативную реакцию общества на обещание извиняться.

Грузинский политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе также отметил, что сейчас в разгаре избирательная кампания.

«Поэтому все друг друга обвиняют. Но вопрос о том, чтобы зарыть топор войны, уже давно решен. После 2008 года еще при Саакашвили Грузия пришла к выводу, что единственный способ развития и внедрения территорий в Грузию — мирным путем, с помощью переговоров. Об этом говорят уже последние 15 лет. У нас даже есть Министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия», — пояснил специалист.

Он добавил, что сами представители оппозиции раньше выступали с идеей о примирении и необходимости извиниться перед абхазским народом.

«А теперь заявление Иванишвили вдруг показалось им каким-то предательством. Это просто одна из причин критиковать его. Сам Саакашвили не раз говорил о том, что грузинский народ допустил ошибку и ему необходимо за это извиниться. Он даже предлагал объявить абхазский язык вторым государственным. Так что ничего нового не было сказано. При этом все это было сделано при поддержке нашим американских и европейских коллег», — подытожил специалист.