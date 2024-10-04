TOGG представил долгожданный седан T10F на Teknofest 2024

На ежегодном технологическом фестивале TEKNOFEST в Адане компания TOGG продемонстрировала свою новую модель седана — T10F. Этот электромобиль станет одним из флагманов турецкого автомобильного рынка. TOGG T10F оснащен передовыми технологиями и будет доступен в стандартной и увеличенной дальности версий, с возможностью полного привода. Запуск производства планируется на 2025 год. Узнайте больше о новейшей разработке турецкой автомобильной индустрии в нашем видео! Новый электромобиль TOGG T10F привлек внимание публики на Teknofest 2024 в Адане, где были продемонстрированы передовые достижения Турции в автомобильной и аэрокосмической отраслях. #trtнарусском #тогг #t10f #технофест #турция #электрокар #новыетехнологии #седантогг #электромобиль #новости #трт #новостимира