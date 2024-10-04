Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг, что строительство атомной электростанции на озере Балхаш станет «крупнейшим проектом» в истории страны. Если граждане проголосуют за него на предстоящем референдуме.

«Если граждане проголосуют «за», то этот проект будет крупнейшим за всю историю независимого Казахстана», - заявил Токаев в ходе форума в Астане.

Он отметил, что общенациональный референдум, намеченный на 6 октября, будет значимым вне зависимости от его результатов, добавив, что голосование - «еще одно яркое проявление концепции «слушающего государства».

«Я неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства атомной электростанции. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества», - сказал Токаев.

Он также отметил, что, несмотря на то, что строительство АЭС является долгосрочным проектом, оно обеспечит устойчивый прогресс Казахстана «на десятилетия вперед», а также укрепит энергетический суверенитет страны.

«Повторюсь, что предстоящий референдум станет одним из самых важных событий за все годы независимости и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие нашей страны», - добавил он.

Предложение о проведении референдума было впервые выдвинуто Токаевым в сентябре прошлого года, хотя дискуссия идет еще с 1990-х годов. Он назвал решение о строительстве или отказе от строительства атомной электростанции критическим вопросом для будущего Казахстана, отметив, что мнения в стране разделились, и одним из важных факторов являются опасения по поводу безопасности.

Эти опасения связаны с трагическим наследием Семипалатинского ядерного полигона, расположенного на северо-востоке Казахстана, где в советское время было проведено более 450 ядерных испытаний. Полигон был закрыт в 1991 году, но память о его последствиях по-прежнему жива среди казахстанцев.

Единственная АЭС в Казахстане - мощностью 350 МВт - находилась в Актау и функционировала в 1973—1999 годах. На сегодняшний день, согласно данным МАГАТЭ, запасы урана в стране достигают 900 тыс. тонн.

Предположительная стоимость постройки новой АЭС в Казахстане находится на уровне 10-15 млрд долларов. Об этом заявил ранее руководитель «Казахстанских атомных электрических станций» Тимур Жантикин.

«В качестве поставщиков реакторных технологий рассматриваются Китай (CNNC), Россия («Росатом»), Южная Корея (KHNP) и Франция (EDF), США (GE-Hitachi и NuScale). Однако ввиду намерения казахстанских властей использовать опробованный реактор, предложение с американской стороны было отклонено», - говорится на сайте правительства Казахстана.