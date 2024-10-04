Украинские войска могут быть вынуждены отступить из Покровска Донецкой области к концу года. Так считают в Центре разведки Сил обороны Эстонии.

Подполковник Янек Кессельман, замглавы военной разведки Эстонии, заявил, что российские войска продолжают удерживать инициативу на украинском фронте, и ВСУ могут быть вынуждены отступить из Покровска к концу года.

По его данным, в среднем за сутки фиксируется 167 прифронтовых атак, причем почти половину из них армия РФ концентрирует на донецком направлении.

«В направлении города Покровск, который является центром атак, РФ за последнюю неделю продвинулась примерно на один-два километра, а расстояние до окраин Покровска, насколько нам известно, составляет около пяти-семи километров», - сказал Кессельман.

Он добавил, что если такая интенсивность сохранится, то «скорее всего, к концу этого года украинские войска будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции в более глубоком тылу». Кессельман также отметил, что важным событием этой недели стало взятие российскими войсками города Угледар.

Говоря о Курской области, Кессельман заявил, что Россия, по некоторым данным, направляет туда свои подразделения и что российские войска могут попытаться начать контрнаступление уже в этом месяце.