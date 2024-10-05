Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с провокационным заявлением, предложив Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнюю иранскую ракетную атаку. Это мнение идет вразрез с позицией действующего президента Джо Байдена, который считает такой шаг нецелесообразным.

Трамп раскритиковал политику Байдена и вице-президента Камалы Харрис, обвинив их в приближении страны к Третьей мировой войне. «Я думаю, что он [Байден] неправ. Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар?», — задался вопросом Трамп.

Бывший президент заявил, что при его администрации Иран был «под полным контролем», и пообещал восстановить мир в случае своего возвращения к власти. Трамп также высказал утверждение о намерениях Ирана. «Неудивительно, что Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, потому что они знают, что пока она у власти, они могут использовать Америку в своих интересах», — заявил он.

Заявления Трампа прозвучали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после массированного ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября. Тегеран назвал атаку ответом на гибель лидера «Хезболлы» и генерал-майора Революционной гвардии при ударе израильской армии по Бейруту 27 сентября.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ответный удар Израиля может быть направлен на нефтяные и ядерные объекты Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.