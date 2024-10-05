ХАМАС в Ливане подтвердил в субботу утром гибель высокопоставленного командира своего военного крыла, бригад «Аль-Кассам», в результате израильского авиаудара по его резиденции в лагере беженцев Беддави на севере Ливана.

В ночь на субботу израильский удар впервые поразил северный ливанский город Триполи, сообщил источник Reuters в ливанских службах безопасности. Этому предшествовали новые бомбардировки пригородов Бейрута и попытки израильских войск осуществить наземное проникновение на юг Ливана.

Целью авиаудара стал дом Саида Али, старшего командира бригад «Аль-Кассам». В результате бомбардировки погибли Али, его жена Шаймаа Халил Аззам и две их дочери, Зейнаб и Фатима.

«Израильский авиаудар был нацелен на резиденцию Саида Али, что привело к его мученической смерти вместе с семьей», — говорится в заявлении ХАМАС. Организация пообещала, что «руководство Израиля заплатит за свои преступные решения против нашего народа».

Убийство Али следует за убийством Фатаха Шарифа, другого лидера ХАМАС в Ливане, который был убит ранее на этой неделе в результате аналогичного израильского авиаудара по его дому в лагере Бурдж-эль-Шемали на юге Ливана.

С начала конфликта между «Хезболлой» и Израилем в октябре 2023 года Израиль провел серию авиаударов по должностным лицам ХАМАС и членам «Аль-Кассам» в Ливане. Одним из наиболее заметных ударов было убийство 2 января 2024 года заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури в результате удара беспилотника по южным пригородам Бейрута.

«Хезболла» и Израиль ведут трансграничные военные действия с начала войны Израиля в секторе Газа, в результате чего погибло более 41 800 человек, большинство из которых – женщины и дети.

По данным ливанских властей, в результате конфликта погибло не менее 2 011 человек, более 9 500 получили ранения, а 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Международное сообщество предупреждает, что израильские атаки в Ливане могут привести к эскалации конфликта в Газе в более широкую региональную войну.